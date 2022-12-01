Путин: 1 декабря должна закончиться демобилизация студентов из ДНР и ЛНР
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«Сегодня 1 декабря? Сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть», — сказал глава государства.
Это касается студентов, аспирантов и тех, кто учится в магистратуре, отметил он.
Ранее Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны. Власти ЛНР и ДНР подписали соответствующие указы.
При этом всех демобилизованных студентов в ЛНР переведут на бесплатное обучение.