Путин: 1 декабря должна закончиться демобилизация студентов из ДНР и ЛНР

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Демобилизация студентов из Донецкой и Луганской народных республик должна закончиться 1 декабря, заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».
Путин: 1 декабря должна закончиться демобилизация студентов из ДНР и ЛНР
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Сегодня 1 декабря? Сегодня она должна по плану закончиться. Надеюсь, что так оно и есть», — сказал глава государства.

Это касается студентов, аспирантов и тех, кто учится в магистратуре, отметил он.

Ранее Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны. Власти ЛНР и ДНР подписали соответствующие указы.

При этом всех демобилизованных студентов в ЛНР переведут на бесплатное обучение.

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