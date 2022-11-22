В ЛНР всех демобилизованных студентов переведут на бесплатное обучение

Всех демобилизованных студентов в ЛНР переведут на бесплатное обучение, заявил глава Минобразования республики Иван Кусов.

«Сейчас принято решение, что все студенты, которые возвращаются после службы, которые обучались на контрактной основе, будут переведены на бесплатное обучение», — сказал он.

Министр уточнил, что все студенты, кроме учащихся старших курсов, продолжат обучение на том же курсе. Для них составят индивидуальные графики и назначат наставников.

Кроме того, по словам Кусова, для демобилизованных студентов разрабатывают меры психологической поддержки.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.

Власти ЛНР и ДНР подписали соответствующие указы.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что демобилизация первых студентов в ДНР состоится на следующей неделе.