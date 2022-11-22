В ЛНР всех демобилизованных студентов переведут на бесплатное обучение
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«Сейчас принято решение, что все студенты, которые возвращаются после службы, которые обучались на контрактной основе, будут переведены на бесплатное обучение», — сказал он.
Министр уточнил, что все студенты, кроме учащихся старших курсов, продолжат обучение на том же курсе. Для них составят индивидуальные графики и назначат наставников.
Кроме того, по словам Кусова, для демобилизованных студентов разрабатывают меры психологической поддержки.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.
Власти ЛНР и ДНР подписали соответствующие указы.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что демобилизация первых студентов в ДНР состоится на следующей неделе.