Власти ЛНР и ДНР подписали указы о демобилизации студентов
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, со службы будут уволены призванные по мобилизации студенты очной и заочной форм обучения.
Пасечник постановил командирам соединений и воинских частей 2-го армейского корпуса заключить контракты с теми студентами, которые хотели бы продолжить службу, на условиях предоставления учащимся академического отпуска.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.
Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение.