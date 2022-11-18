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Власти ЛНР и ДНР подписали указы о демобилизации студентов

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Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
Власти ЛНР и ДНР подписали указы о демобилизации студентов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, со службы будут уволены призванные по мобилизации студенты очной и заочной форм обучения.

Пасечник постановил командирам соединений и воинских частей 2-го армейского корпуса заключить контракты с теми студентами, которые хотели бы продолжить службу, на условиях предоставления учащимся академического отпуска.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.

Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение.

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