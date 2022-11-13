Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.

«В республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах России, вернутся к учёбе в своих вузах», — написал он в Telegram.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.