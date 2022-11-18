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Пушилин заявил, что демобилизация первых студентов в ДНР состоится на следующей неделе

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Демобилизация первой группы студентов ДНР состоится на следующей неделе, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что демобилизация первых студентов в ДНР состоится на следующей неделе
  • РИА Новости

«Первую партию демобилизованных студентов мы сможем увидеть уже в начале следующей недели», — сказал он в видеообращении.

По словам Пушилина, властям необходимо будет также разрешить целый пласт вопросов по академотпускам мобилизантов и их возвращению к учебному процессу.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.

Власти ЛНР и ДНР подписали соответствующие указы.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник постановил командирам соединений и воинских частей 2-го армейского корпуса заключить контракты с теми студентами, которые хотели бы продолжить службу, на условиях предоставления учащимся академического отпуска.

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