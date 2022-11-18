Пушилин заявил, что демобилизация первых студентов в ДНР состоится на следующей неделе
- РИА Новости
«Первую партию демобилизованных студентов мы сможем увидеть уже в начале следующей недели», — сказал он в видеообращении.
По словам Пушилина, властям необходимо будет также разрешить целый пласт вопросов по академотпускам мобилизантов и их возвращению к учебному процессу.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны.
Власти ЛНР и ДНР подписали соответствующие указы.
Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник постановил командирам соединений и воинских частей 2-го армейского корпуса заключить контракты с теми студентами, которые хотели бы продолжить службу, на условиях предоставления учащимся академического отпуска.