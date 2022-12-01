Аварийные отключения электроэнергии введены в Полтавской области Украины
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление в Telegram.
«В области дополнительно к почасовым введены специальные аварийные отключения. Это отключение по высоковольтным линиям, они охватывают и объекты критической инфраструктуры. Область превышает предоставленные ей лимиты потребления электроэнергии, поэтому вынужденно ввели аварийные отключения», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что объект критической инфраструктуры и ЛЭП в Сумской области получили повреждения в результате обстрелов.
Также сообщалось, что экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области.