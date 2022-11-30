Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и ЛЭП

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Объект критической инфраструктуры и ЛЭП в Сумской области получили повреждения в результате обстрелов.
Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры и ЛЭП
  • РИА Новости

Об этом сообщил замглавы областной военной администрации Вячеслав Печененко.

«Вчерашний день у нас был под обстрелами... В результате было повреждено десять домов, ЛЭП, один объект критической инфраструктуры», — цитирует его РИА Новости.

По словам Печененко, в результате три населённых пункта в регионе остались без электричества.

Ранее стало известно, что экстренные отключения света продолжаются в Киеве и Одесской области.

В Харьковской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

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