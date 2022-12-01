Лавров: слова Папы Римского о народностях России не помогают урегулированию на Украине
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности Российской Федерации в какую-то категорию, от которой «можно ожидать зверств» во время военных действий», — сказал Лавров на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Россия, в частности Бурятия и Чечня, отреагировали на слова Папы Римского, после чего в Ватикане выразили надежду на то, что такое больше не повторится.
«Конечно, это делу не помогает — и авторитету Святого престола не помогает», — сказал министр.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что высказывания Папы Римского о чеченцах и бурятах являются запредельным извращением истины.
Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест руководству дипломатической службы Ватикана.