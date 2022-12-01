Лавров: слова Папы Римского о народностях России не помогают урегулированию на Украине

Слова Папы Римского Франциска о спецоперации на Украине и «жестокости чеченцев и бурятов» не христианские и не помогают ни урегулированию ситуации в этой стране, ни авторитету Ватикана. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Папа Франциск и к переговорам призывает, но и делал непонятное заявление, совсем не христианское, выделив две народности Российской Федерации в какую-то категорию, от которой «можно ожидать зверств» во время военных действий», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Россия, в частности Бурятия и Чечня, отреагировали на слова Папы Римского, после чего в Ватикане выразили надежду на то, что такое больше не повторится.

«Конечно, это делу не помогает — и авторитету Святого престола не помогает», — сказал министр.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее отметила, что высказывания Папы Римского о чеченцах и бурятах являются запредельным извращением истины.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев выразил решительный протест руководству дипломатической службы Ватикана.