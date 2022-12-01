Лукашенко: все силовые ведомства Белоруссии отмечают рост числа провокаций у границы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам обороны республики заявил, что все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи границы.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«По словам президента, все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы», — говорится в сообщении.

При этом Лукашенко заявил, что со стороны «беглой оппозиции» всё чаще звучат призывы к захвату власти силовым путём.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск фиксирует высокую интенсивность полётов разведывательной авиации Соединённых Штатов и их союзников у белорусских границ.

По словам министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова, в 14 районах республики вблизи границы с Украиной были усилены меры безопасности.