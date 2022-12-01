Лукашенко: все силовые ведомства Белоруссии отмечают рост числа провокаций у границы

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам обороны республики заявил, что все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи границы.
Лукашенко: все силовые ведомства Белоруссии отмечают рост числа провокаций у границы
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«По словам президента, все силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы», — говорится в сообщении.

При этом Лукашенко заявил, что со стороны «беглой оппозиции» всё чаще звучат призывы к захвату власти силовым путём.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск фиксирует высокую интенсивность полётов разведывательной авиации Соединённых Штатов и их союзников у белорусских границ.

По словам министра внутренних дел Белоруссии Ивана Кубракова, в 14 районах республики вблизи границы с Украиной были усилены меры безопасности.

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