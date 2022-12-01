Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью газете Tagesspiegel спрогнозировал завершение украинского кризиса за столом переговоров.

«Боевые действия на Украине закончатся путём переговоров», — заявил он.

При этом Петреус отметил, что в настоящий момент российские и украинские власти не готовы начать переговоры.

«Когда время придёт, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — заключил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны, поскольку их отрицает Киев.

Также Песков заявил, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.