Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами

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Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью газете Tagesspiegel спрогнозировал завершение украинского кризиса за столом переговоров.
Экс-глава ЦРУ Петреус заявил, что кризис на Украине закончится переговорами
  • AP

«Боевые действия на Украине закончатся путём переговоров», — заявил он.

При этом Петреус отметил, что в настоящий момент российские и украинские власти не готовы начать переговоры.

«Когда время придёт, лидеры США, ЕС, Великобритании и других стран будут работать с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения», — заключил он.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас никакие переговоры с Украиной невозможны, поскольку их отрицает Киев.

Также Песков заявил, что для начала переговоров России и Украины нужна политическая воля Киева и готовность к обсуждению требований, ранее выдвинутых Москвой.

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