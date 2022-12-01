Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами

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Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине.
Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами
  • AP

Как пишет ТАСС, по его словам, решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы.

«Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии», — сказал он на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 попросил его призвать российского лидера Владимира Путина к переговорам с Украиной.

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