Си Цзиньпин отметил необходимость решения украинского кризиса политическими методами

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине.

Как пишет ТАСС, по его словам, решение украинского кризиса политическими методами больше всего отвечает интересам Европы.

«Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии», — сказал он на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 попросил его призвать российского лидера Владимира Путина к переговорам с Украиной.