Рогов заявил, что ВСУ раз в две недели пытаются форсировать Днепр

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью телеканалу «360» заявил, что украинские военные предпринимают попытки форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС с регулярностью раз в две недели.

«Мы видим, что примерно раз в две недели происходят попытки форсирования Днепра в районе Запорожской атомной электростанции», — приводит его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что речь идёт о высадке десанта.

По его словам, с 1 сентября зафиксировано около семи крупных попыток высадки десанта.

Он добавил, что у ВСУ есть планы «захватить ЗАЭС».

28 ноября артиллерия Росгвардии пресекла попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища.