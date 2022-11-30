Рогов заявил, что ВСУ раз в две недели пытаются форсировать Днепр
- РИА Новости
«Мы видим, что примерно раз в две недели происходят попытки форсирования Днепра в районе Запорожской атомной электростанции», — приводит его слова ТАСС.
Рогов уточнил, что речь идёт о высадке десанта.
По его словам, с 1 сентября зафиксировано около семи крупных попыток высадки десанта.
Он добавил, что у ВСУ есть планы «захватить ЗАЭС».
28 ноября артиллерия Росгвардии пресекла попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра и Каховского водохранилища.