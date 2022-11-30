Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк посетит Украину 4—7 декабря. Об этом информирует пресс-служба УВКПЧ ООН.
Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре
  • РИА Новости

Отмечается, что Тюрк направится на Украину по приглашению Киева.

Он планирует посетить Киев, Харьков, Изюм и Ужгород, передаёт ТАСС.

Также Тюрк намеревается встретиться с представителями властей Украины, общественниками, родственниками пропавших без вести, военнопленных и задержанных гражданских лиц.

Ранее Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы.

До этого в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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