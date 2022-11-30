Верховный комиссар ООН по правам человека посетит Украину в декабре
- РИА Новости
Отмечается, что Тюрк направится на Украину по приглашению Киева.
Он планирует посетить Киев, Харьков, Изюм и Ужгород, передаёт ТАСС.
Также Тюрк намеревается встретиться с представителями властей Украины, общественниками, родственниками пропавших без вести, военнопленных и задержанных гражданских лиц.
Ранее Фолькер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы.
До этого в сети появилось видео расправы ВСУ над пленными российскими бойцами. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело.