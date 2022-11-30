В Киеве сообщили о планах переименовать одну из станций в «Проспект Бандеры»
- РИА Новости
«Укрзалізниця» инициирует переименование восьми станций кольцевой электрички... Это более точно будет соответствовать топонимике столицы и лишит транспортную карту города устаревших названий советского периода», — говорится в сообщении.
Так, например, станция «Зенит» будет переименована в «Проспект Бандеры».
Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что в украинской столице переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.
Вице-мэр Одессы Павел Вугельман сообщил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.