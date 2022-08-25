Мэр Киева Кличко сообщил о переименовании 95 связанных с Россией и СССР улиц города

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР.

«Сегодня Киевсовет переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым», — написал он в своём Telegram.

Кличко отметил, что новые названия улиц «призваны увековечить память об определяющих исторических событиях Украины». Кроме того, новые имена улиц будут связаны с деятелями и героями, которые прославляли Украину.

Например, по информации мэра украинской столицы, улица Маршала Малиновского получила название улицы Героев полка «Азов»*, а улица Питерская переименована в улицу Лондонская.

Также Кличко информировал, что процесс переименования улиц Киева ещё не завершён.

Ранее замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.