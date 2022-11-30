Зеленский заявил, что Путин не станет применять ядерное оружие

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Президент России Владимир Путин не будет применять ядерное оружие для разрешения конфликта на Украине, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на мероприятии, организованном газетой The New York Times.
Зеленский заявил, что Путин не станет применять ядерное оружие
  • РИА Новости

«Я не думаю, что он (Путин. — RT) применит ядерное оружие», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

27 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что ядерному шантажу не место в международной политике.

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