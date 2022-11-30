Лавров 6 декабря проведёт в Москве переговоры с главой МИД Туркменистана

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Главы МИД России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов 6 декабря проведут переговоры в Москве.
Лавров 6 декабря проведёт в Москве переговоры с главой МИД Туркменистана
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Шестого декабря в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана», — заявила она в ходе брифинга.

По словам Захаровой, стороны планируют обсудить ключевые темы российско-туркменистанского сотрудничества и актуальные вопросы региональной, международной повестки дня.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил о намерении Евросоюза усиливать присутствие в Центральной Азии с целью уравновесить влияние там России и Китая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились.

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