Лавров 6 декабря проведёт в Москве переговоры с главой МИД Туркменистана
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Шестого декабря в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана», — заявила она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, стороны планируют обсудить ключевые темы российско-туркменистанского сотрудничества и актуальные вопросы региональной, международной повестки дня.
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