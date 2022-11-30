Еврокомиссия оценила потери ВСУ в ходе спецоперации в 100 тысяч человек
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«Ущерб, понесённый Украиной, оценивается в €600 млрд», — заявила фон дер Ляйен.
По её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире Bloomberg заявил, что причинённый инфраструктуре страны с февраля ущерб можно оценить в $100 млрд.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о колоссальном уроне Украине от ракетных ударов.