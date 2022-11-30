Еврокомиссия оценила потери ВСУ в ходе спецоперации в 100 тысяч человек

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ущерб, понесённый Украиной с начала спецоперации, составляет €600 млрд, а потери ВСУ — 100 тыс. человек.

«Ущерб, понесённый Украиной, оценивается в €600 млрд», — заявила фон дер Ляйен.

По её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире Bloomberg заявил, что причинённый инфраструктуре страны с февраля ущерб можно оценить в $100 млрд.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о колоссальном уроне Украине от ракетных ударов.