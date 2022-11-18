Глава Минфина Украины: ущерб инфраструктуре Украины можно оценить в $100 млрд
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«(Ущерб. — RT) можно оценить в сумму около $100 млрд за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — приводит его слова РИА Новости.
Марченко отметил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, но в 2023 году Киев надеется снизить этот показатель до $3 млрд ежемесячно.
Ранее стало известно, что в Киеве в четверг, 17 ноября, зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без света остаются 10 млн жителей Украины.
Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич подчеркнул, что разрушения энергетики Украины достигли критической точки.