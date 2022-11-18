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Глава Минфина Украины: ущерб инфраструктуре Украины можно оценить в $100 млрд

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Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире Bloomberg заявил, что причинённый инфраструктуре страны с февраля ущерб можно оценить в $100 млрд.
Глава Минфина Украины: ущерб инфраструктуре Украины можно оценить в $100 млрд
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«(Ущерб. — RT) можно оценить в сумму около $100 млрд за весь период, может больше. Весь ущерб оценить сложно, потому что удары по инфраструктуре продолжаются», — приводит его слова РИА Новости.

Марченко отметил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд в месяц, но в 2023 году Киев надеется снизить этот показатель до $3 млрд ежемесячно.

Ранее стало известно, что в Киеве в четверг, 17 ноября, зафиксированы рекордные экстренные отключения электроэнергии.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что  без света остаются 10 млн жителей Украины.

Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич подчеркнул, что разрушения энергетики Украины достигли критической точки.

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