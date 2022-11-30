Источник: ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники

Российские военнослужащие применяют пикирующие беспилотники во время спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков», — цитирует агентство источник.

Он уточнил, что с помощью беспилотников обеспечивается «гарантированное пробитие танка» с выведением из строя его агрегатов и поражением экипажа.

Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации сообщили, что ВКС России передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ.

Кроме того, Минобороны России получило от входящего в концерн «Калашников» ЦНИИточмаш первые партии патронов с пулями повышенной пробиваемости и уменьшенной скорости к пистолету «Удав».