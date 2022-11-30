Источник: ВС России применяют на Украине пикирующие беспилотники
«Применяются пикирующие барражирующие боеприпасы разработки ZALA Aero, что повышает эффективность уничтожения украинской бронетехники, и в первую очередь танков», — цитирует агентство источник.
Он уточнил, что с помощью беспилотников обеспечивается «гарантированное пробитие танка» с выведением из строя его агрегатов и поражением экипажа.
Ранее в Объединённой авиастроительной корпорации сообщили, что ВКС России передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ.
Кроме того, Минобороны России получило от входящего в концерн «Калашников» ЦНИИточмаш первые партии патронов с пулями повышенной пробиваемости и уменьшенной скорости к пистолету «Удав».