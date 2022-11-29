Армии России передали ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3

ВКС России передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ.

Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации.

«ПАО «Туполев» в рамках выполнения государственного оборонного заказа передало в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после выполнения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Ранее специальное конструкторское бюро поставило Минобороны России партию боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Президент России Владимир Путин потребовал непрерывно совершенствовать российское вооружение.