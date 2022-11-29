Минобороны России получило первые партии патронов к пистолету «Удав»

Минобороны России получило от входящего в концерн «Калашников» ЦНИИточмаш первые партии патронов с пулями повышенной пробиваемости и уменьшенной скорости к пистолету «Удав».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение «Калашникова».

Отмечается, что, как и сам пистолет, патроны к нему разработали в ЦНИИточмаш в рамках опытно-конструкторской работы.

Ранее сообщалось, что новейшие пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году.

В октябре в «Ростехе» сообщили, что в России в инициативном порядке планируется создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Проект получил название «Маркер».