Минобороны России получило первые партии патронов к пистолету «Удав»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение «Калашникова».
Отмечается, что, как и сам пистолет, патроны к нему разработали в ЦНИИточмаш в рамках опытно-конструкторской работы.
Ранее сообщалось, что новейшие пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году.
В октябре в «Ростехе» сообщили, что в России в инициативном порядке планируется создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Проект получил название «Маркер».