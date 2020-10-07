В «Ростехе» рассказали о планах по разработке пистолета «Маркер»

В России в инициативном порядке планируется создать самозарядный учебно-тренировочный пистолет. Об этом рассказали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящем в «Ростех».

«Новый пистолет будет являться продолжением созданной в институте модульной стрелковой системы – «змеиной» линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 (Опытно-конструкторская работа «Удав» — RT)», — цитирует РИА Новости пресс-службу института. Уточняется, что проект получил название «Маркер». Также подчёркивается, что назначенный ресурс работы пистолета — не менее 2 тысяч выстрелов. Дальность стрельбы — не менее 10 метров. Ранее в «Ростехе» рассказали о создании компактного пистолета «Полоз».