В «Ростехе» рассказали о планах по разработке пистолета «Маркер»
«Новый пистолет будет являться продолжением созданной в институте модульной стрелковой системы – «змеиной» линейки, родоначальником которой стал армейский 9-миллиметровый самозарядный пистолет 6П72 (Опытно-конструкторская работа «Удав» — RT)», — цитирует РИА Новости пресс-службу института.
Уточняется, что проект получил название «Маркер».
Также подчёркивается, что назначенный ресурс работы пистолета — не менее 2 тысяч выстрелов.
Дальность стрельбы — не менее 10 метров.
Ранее в «Ростехе» рассказали о создании компактного пистолета «Полоз».