В «Ростехе» рассказали о создании компактного пистолета «Полоз»

Новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» создан в России для сотрудников МВД и Росгвардии. Об этом рассказали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящем в «Ростех».

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной ёмкости», — приводит слова главы института Альберта Бакова пресс-служба «Ростеха».

По словам Бакова, новый пистолет надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб.

Ранее ЦНИИТОЧМАШ приступил к серийному производству новейшего самозарядного 9-мм пистолета «Удав» для российской армии.