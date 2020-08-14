В «Ростехе» рассказали о создании компактного пистолета «Полоз»

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Новый самозарядный компактный пистолет «Полоз» создан в России для сотрудников МВД и Росгвардии. Об этом рассказали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, входящем в «Ростех».
В «Ростехе» рассказали о создании компактного пистолета «Полоз»
  • ©rostec.ru

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной ёмкости», — приводит слова главы института Альберта Бакова пресс-служба «Ростеха».

По словам Бакова, новый пистолет надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб.

Ранее ЦНИИТОЧМАШ приступил к серийному производству новейшего самозарядного 9-мм пистолета «Удав» для российской армии.

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