В России приступили к серийному производству пистолетов «Удав»

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ЦНИИТочмаш приступил к серийному производству новейшего самозарядного 9-мм пистолета «Удав» для российской армии.
В России приступили к серийному производству пистолетов «Удав»
  • © Андрей Станавов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба «Ростеха» со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.

«Работа над комплексом «Удав», стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства», — цитирует Бакова ТАСС.

Отмечается, что вооружённые силы опробовали пистолет и дали рекомендации по доработке стрелкового комплекса. Эти рекомендации были в полной мере реализованы.

Баков уточнил, что получен заказ на первую серийную партию.

Ранее сообщалось, что пистолет «Удав» примут на вооружение в армии в 2020 году.

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