В России приступили к серийному производству пистолетов «Удав»
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба «Ростеха» со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
«Работа над комплексом «Удав», стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства», — цитирует Бакова ТАСС.
Отмечается, что вооружённые силы опробовали пистолет и дали рекомендации по доработке стрелкового комплекса. Эти рекомендации были в полной мере реализованы.
Баков уточнил, что получен заказ на первую серийную партию.
Ранее сообщалось, что пистолет «Удав» примут на вооружение в армии в 2020 году.