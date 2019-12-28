Пистолет «Удав» примут на вооружение в армии в 2020 году

Новейший пистолетный комплекс «Удав» будет принят на вооружение в 2020 году.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета «Удав». В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки», — сказал он.

Также Криворучко сообщил, что российские специалисты планируют увеличить максимальную скорость полёта гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до свыше 10 Махов (скоростей звука).