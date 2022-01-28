Пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году

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Новейшие пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году, сообщили в госкорпорации «Ростех».
Пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Общевойсковые поставки Министерству обороны 9х21-мм пистолетов «Удав» начались в 2021 году. В 2023 году планируется начать поставки пистолета в специальной комплектации с глушителем», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что начало серийного производства самолётов МС-21 в России запланировано на 2024 год.

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