Новейшие пистолеты «Удав» в специальной комплектации поступят в Вооружённые силы России в 2023 году, сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Общевойсковые поставки Министерству обороны 9х21-мм пистолетов «Удав» начались в 2021 году. В 2023 году планируется начать поставки пистолета в специальной комплектации с глушителем», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что начало серийного производства самолётов МС-21 в России запланировано на 2024 год.