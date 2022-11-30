ТАС: полковник Макгрегор предрёк уничтожение Украины на следующем этапе спецоперации

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Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением Украины. Об этом он написал в материале для издания The American Conservative.

Он отметил, что к этому может привести агрессивная внешняя политика президента США Джо Байдена. Макгрегор вспомнил эмоциональную политика весной в Варшаве, показавшая его готовность «пожертвовать стратегической безопасностью».

«Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу «пленных не брать», означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство», — считает автор.

Он также заявил о возможности «резкого сдвига» в распределении сил и влияния в Европе, в особенности «в Берлине, — от Вашингтона в направлении Москвы и, в некоторой степени, Пекина».

18 ноября издание Der Spiegel сообщило, что у армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним.

22 ноября сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш в интервью iDNES выразил мнение, что ВСУ «потеряли инициативу» на поле боя из-за истощения запасов вооружений.

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