Reuters: окопы ВСУ превратились в болото из-за дождей

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Окопы украинских военнослужащих превратились в болота из-за проливных дождей. Об этом пишет Reuters.

В материале говорится, что украинские военные используют вёдра, чтобы расчищать затопленные траншеи. Дожди и низкая температура создают тяжёлые условия, затрудняя «маневрирование и согревание войск».

«Cейчас становится сложнее из-за дождя и лёгкого мороза. Тут болото», — цитирует автор бойца ВСУ Петра.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что погодные условия и нехватка сил затрудняют ВСУ эвакуацию раненых на Купянском и Краснолиманском направлениях.

22 ноября сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш в интервью iDNES выразил мнение, что ВСУ «потеряли инициативу» на поле боя из-за истощения запасов вооружений.

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