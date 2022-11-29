Пентагон не считает приоритетными поставки истребителей Украине

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Поставка истребителей для украинской армии не является приоритетом для Соединённых Штатов, сообщили в Пентагоне во время брифинга.
Пентагон не считает приоритетными поставки истребителей Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается истребителей, то, когда мы рассматриваем их как зону для будущих инвестиций, думаем об их обслуживании и обучении, которые потребуются… так что это не является немедленным приоритетом для нас при рассмотрении потребностей Вооружённых сил Украины», — приводит Bloomberg слова чиновников военного ведомства.

Агентство ранее сообщило, что лидеры стран НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16.

По информации журнала The Spectator, власти США при этом вынудили Польшу отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29 после переговоров с Китаем.

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