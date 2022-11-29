Bloomberg: лидеры НАТО вновь изучают идею предоставить Украине истребители МиГ-29 и F-16

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Лидеры стран НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16.
Bloomberg: лидеры НАТО вновь изучают идею предоставить Украине истребители МиГ-29 и F-16
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет Bloomberg.

В статье также говорится, что Украина с большой вероятностью получит такое вооружение, как система противовоздушной обороны «Железный купол», батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и, возможно, тактические истребители.

В конце ноября в СМИ появилась информация, что власти США вынудили Польшу отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29 после переговоров с Китаем.

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