Bloomberg: лидеры НАТО вновь изучают идею предоставить Украине истребители МиГ-29 и F-16

Лидеры стран НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16.

Об этом пишет Bloomberg.

В статье также говорится, что Украина с большой вероятностью получит такое вооружение, как система противовоздушной обороны «Железный купол», батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot и, возможно, тактические истребители.

В конце ноября в СМИ появилась информация, что власти США вынудили Польшу отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29 после переговоров с Китаем.