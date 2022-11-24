Spectator: США вынудили Польшу отказаться от передачи Украине истребителей МиГ-29

Власти США вынудили Польшу отказаться от поставок Украине истребителей МиГ-29 после переговоров с Китаем. Об этом пишет журнал The Spectator со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.

Отмечается, что изначально Вашингтон был не против передачи польских военных самолётов Киеву. Администрация США изменила свою позицию после давления со стороны КНР.

Издание утверждает, что Пекин в ответ пообещал убедить Москву не прибегать к ядерному оружию в ходе конфликта.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый пакет американской военной помощи Украине на $400 млн включает боеприпасы и средства ПВО.