Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой сообщили о её госпитализации

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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, приговорённая к 11 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью захвата власти, попала в реанимацию.
Соратники белорусской оппозиционерки Колесниковой сообщили о её госпитализации
  • AP
  • © Ramil Nasibulin/BelTA pool

Об этом сообщила пресс-служба штаба бывшего претендента на пост белорусского президента Виктора Бабарико.

«Мария находится в больнице скорой помощи в Гомеле в реанимационном отделении», — цитирует сообщение РИА Новости. 

По данным пресс-службы, 28 ноября Колесникову госпитализировали в хирургическое отделение, после чего перевели в реанимацию.

В декабре 2021 года Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении жалоб на приговор членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, осуждённым на 11 и 10 лет лишения свободы.

Члены координационного совета белорусской оппозиции Колесникова и Знак были признаны судом виновными по трём статьям УК Белоруссии.

Согласно данным белорусской прокуратуры, они вместе «с иными лицами вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём».

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