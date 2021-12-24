Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку
- AP
«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда апелляционным определением оставила жалобы на приговор суда первой инстанции в отношении Колесниковой и Знака без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы суда.
Минский областной суд 6 сентября приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Согласно данным белорусской прокуратуры, они вместе «с иными лицами вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём».