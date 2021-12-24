Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Колесниковой и Знаку

Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении жалоб на приговор членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, осуждённым на 11 и 10 лет лишения свободы.

AP

«Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда апелляционным определением оставила жалобы на приговор суда первой инстанции в отношении Колесниковой и Знака без удовлетворения», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы суда. Минский областной суд 6 сентября приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Согласно данным белорусской прокуратуры, они вместе «с иными лицами вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём».