Молдавия возобновляет реверс газа на Украину

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Молдавия 29 ноября возобновляет реверс газа на Украину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Оператора газотранспортной системы Украины.
Молдавия возобновляет реверс газа на Украину
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  • © Bloomberg Creative

Согласно данным регулятора, всего для транзита в Молдавию через украинскую территорию заявлено 6,1 млн кубометров газа, при этом 3,9 млн кубометров предназначены для реверса через газоизмерительную станцию «Гребеники».

Отмечается, что 28 ноября объёмов газа для реверса через эту газоизмерительную станцию не заявлялось.

Ранее компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре, средства за осевший на территории Украины газ получены.

Позже «Газпром» решил не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию.

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