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«Газпром» решил не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию

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Компания «Газпром» решила не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию.
«Газпром» решил не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию
  • РИА Новости

«...Принято решение не снижать подачу газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдову», — сообщила российская компания.

Как отмечалось, компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре, средства за осевший на территории Украины газ получены.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан объяснил оседание предназначенного для Молдавии российского газа на Украине тем, что спрос на него в республике снизился в начале ноября на фоне тёплой погоды.

По его словам, украинские операторы всегда обеспечивали передачу «Молдовагазу» нужных объёмов газа. 

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