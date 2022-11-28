«Газпром» решил не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию

Компания «Газпром» решила не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдавию.

«...Принято решение не снижать подачу газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» для транзита в Молдову», — сообщила российская компания.

Как отмечалось, компания «Молдовагаз» устранила нарушение по оплате «Газпрому» текущих поставок российского газа в ноябре, средства за осевший на территории Украины газ получены.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан объяснил оседание предназначенного для Молдавии российского газа на Украине тем, что спрос на него в республике снизился в начале ноября на фоне тёплой погоды.

По его словам, украинские операторы всегда обеспечивали передачу «Молдовагазу» нужных объёмов газа.