Во Львовской и Черкасской областях ввели аварийные отключения света
- Gettyimages.ru
- © Matthias Hauser
«На Львовщине продолжаются аварийные отключения электроэнергии», — заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Также об аварийных отключениях электроэнергии сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Ранее в Одесской области Украины были введены экстренные отключения света.
28 ноября по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии, это происходит из-за стремительного увеличения дефицита мощности.