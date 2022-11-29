Во Львовской и Черкасской областях ввели аварийные отключения света

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Власти Львовской и Черкасской областей Украины сообщили об аварийных отключениях света.
Во Львовской и Черкасской областях ввели аварийные отключения света
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hauser

«На Львовщине продолжаются аварийные отключения электроэнергии», — заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Также об аварийных отключениях электроэнергии сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Ранее в Одесской области Украины были введены экстренные отключения света.

28 ноября по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии, это происходит из-за стремительного увеличения дефицита мощности.

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