В Одесской области ввели экстренные отключения света

В Одесской области Украины введены экстренные отключения света.

Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК «Одесские электросети».

«В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, составленные ранее, не действуют», — говорится в сообщении.

Ранее городской совет Одессы сообщил, что во вторник, 29 ноября, в городе приостановят работу электротранспорта в целях экономии электроэнергии.

28 ноября по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии, это происходит из-за стремительного увеличения дефицита мощности.