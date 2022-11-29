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В парламенте Крыма заявили, что Украина как государство не переживёт зиму

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Украина как государство и её военные не переживут зиму, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
В парламенте Крыма заявили, что Украина как государство не переживёт зиму
  • РИА Новости

«Я абсолютно чётко скажу, что будет в ближайшее время — украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бобкова, «коллапс» в экономической и энергетической сферах Украины «достигнет своего пика» в ближайшие недели.

Ранее обозреватель Guardian Саймон Шлегель выразил мнение, что Украина не сможет пережить эту зиму без помощи со стороны Запада.

28 ноября по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии, это происходит из-за стремительного увеличения дефицита мощности.

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