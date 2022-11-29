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Австрийский эксперт Манготт заявил, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО

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Удары по украинской инфраструктуре привели к тому, что у Киева заканчиваются запасы ракет ПВО. Об этом австрийский эксперт Герхард Манготт заявил в интервью Deutschlandfunk.

Он объяснил, что Россия использует такое количество ракет, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО, в то время как Украина использует много ракет, чтобы «уничтожить лишь одну цель».

По этой причине у Киева заканчиваются «перехватчики», считает специалист.

Манготт подчеркнул, что Западу нужно было «заранее подумать» о том, чтобы быстрее и качественнее усилить эту составляющую обороны Украины.

Ранее обозреватель Герхард Хегманн в статье для Die Welt заявил, что Германия столкнулась с нехваткой патронов и снарядов в связи с поставками вооружения Украине.

Польский посол при НАТО Томаш Шатковский заявил, что многие страны альянса уже столкнулись с опустошением складов вооружения и военной техники, которую они передают Украине.

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