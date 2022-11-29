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Указ Лукашенко: Белоруссия нарастит экспорт в Россию на 6,5% в 2023 году

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором утверждены основные параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год. Так, государство планирует нарастить экспорт в Россию на 6,5% в 2023 году.

Как говорится в документе, потери экспорта в страны Запада и на Украину «предстоит компенсировать» за счёт наращивания присутствия на рынках России, Китая, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. 

«Предусматривается увеличение объёма поставок в Россию на 6,5%, КНР — на 15%, страны Африки — на 10%», — сказано в указе.

Также отмечается, что в результате положительное сальдо внешней торговли составит $1,6 млрд.

15 ноября Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что предприятия Белоруссии планируют расширить работу на российском рынке.

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