Указ Лукашенко: Белоруссия нарастит экспорт в Россию на 6,5% в 2023 году
Как говорится в документе, потери экспорта в страны Запада и на Украину «предстоит компенсировать» за счёт наращивания присутствия на рынках России, Китая, стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки.
«Предусматривается увеличение объёма поставок в Россию на 6,5%, КНР — на 15%, страны Африки — на 10%», — сказано в указе.
Также отмечается, что в результате положительное сальдо внешней торговли составит $1,6 млрд.
15 ноября Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером заявил, что предприятия Белоруссии планируют расширить работу на российском рынке.