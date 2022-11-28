Замглавы МИД России Руденко примет участие в церемонии прощания с Владимиром Макеем
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«В церемонии прощания с Владимиром Макеем и его похорон в Минске 29 ноября примет участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко», — приводит РИА Новости сообщение МИД России.
Отмечается, что Руденко знал Макея лично и не раз встречался с ним в разных форматах.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.
В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.