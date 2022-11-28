Генсек ОДКБ Зась посетит церемонию прощания с Владимиром Макеем

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась посетит Минск, чтобы принять участие в церемонии прощания с умершим главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

РИА Новости

«Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась направляется в Минск для участия в церемонии прощания со скоропостижно скончавшимся Министром иностранных дел Республики Беларусь, Председателем СМИД ОДКБ Владимиром Макеем», — говорится в сообщении на сайте ОДКБ. Отмечается, что Зась выразил соболезнования родным и близким умершего. Генсек ОДКБ назвал Макея убеждённым патриотом, проводником идей интеграции в Евразийском регионе. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался. В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.