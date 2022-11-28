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Генсек ОДКБ Зась посетит церемонию прощания с Владимиром Макеем

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась посетит Минск, чтобы принять участие в церемонии прощания с умершим главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
Генсек ОДКБ Зась посетит церемонию прощания с Владимиром Макеем
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась направляется в Минск для участия в церемонии прощания со скоропостижно скончавшимся Министром иностранных дел Республики Беларусь, Председателем СМИД ОДКБ Владимиром Макеем», — говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Отмечается, что Зась выразил соболезнования родным и близким умершего.

Генсек ОДКБ назвал Макея убеждённым патриотом, проводником идей интеграции в Евразийском регионе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.

В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.

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