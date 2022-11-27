Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдёт в Центральном доме офицеров
- РИА Новости
«Премьер-министр подписал распоряжение «Об организации похорон министра иностранных дел Республики Беларусь Макея В.В.», — сообщает БЕЛТА со ссылкой на власти Белоруссии.
Организацией похорон главы белорусской дипломатии на Восточном кладбище столицы поручено заняться Минскому горисполкому. Ответственность за обеспечение церемонии прощания возложена на Минобороны республики.
О дате и времени прощания будет доведено дополнительно.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.
В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.