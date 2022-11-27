Церемония прощания с главой МИД Белоруссии Макеем пройдёт в Центральном доме офицеров

Прощание с умершим главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем состоится в Центральном доме офицеров в Минске, заявили в правительстве республики.

«Премьер-министр подписал распоряжение «Об организации похорон министра иностранных дел Республики Беларусь Макея В.В.», — сообщает БЕЛТА со ссылкой на власти Белоруссии.

Организацией похорон главы белорусской дипломатии на Восточном кладбище столицы поручено заняться Минскому горисполкому. Ответственность за обеспечение церемонии прощания возложена на Минобороны республики.

О дате и времени прощания будет доведено дополнительно.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался.

В посольстве России в Минске назвали смерть Макея невосполнимой утратой.