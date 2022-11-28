В антиправительственном митинге в Кишинёве принимают участие более 40 тысяч человек
Об этом сообщает РИА Новости.
«Более 40 тыс. человек участвуют в массовой акции протеста», — рассказал Цуркану.
Отмечается, что организаторы протеста выступают с обвинениями в адрес властей, которые, по их словам, преследуют своих политических оппонентов.
13 ноября несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты потребовали досрочных выборов в парламент.
4 ноября активисты молдавской Партии социалистов провели акцию протеста около здания Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии из-за роста цен в стране.