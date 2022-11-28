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В антиправительственном митинге в Кишинёве принимают участие более 40 тысяч человек

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Один из лидеров протестного движения Дину Цуркану заявил, что более 40 тыс. человек принимают участие в антиправительственном митинге, который проходит возле здания генпрокуратуры Молдавии в центре Кишинёва.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Более 40 тыс. человек участвуют в массовой акции протеста», — рассказал Цуркану.

Отмечается, что организаторы протеста выступают с обвинениями в адрес властей, которые, по их словам, преследуют своих политических оппонентов.

13 ноября несколько тысяч человек приняли участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты потребовали досрочных выборов в парламент.

4 ноября активисты молдавской Партии социалистов провели акцию протеста около здания Национального агентства по регулированию энергетики Молдавии из-за роста цен в стране.

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