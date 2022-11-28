Дипломат Гатилов: США и Украина не дали содержательного ответа на вопрос о биолабораториях

США и Украина так и не дали содержательного ответа на вопросы России о биологической и военной деятельности Вашингтона на украинской территории, заявил российский постоянный представитель при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

«Мы так и не получили надлежащего и содержательного ответа на представленные документы и доказательства, которые проливают свет на истинный характер взаимодействия между Пентагоном и его подрядчиками и украинской стороной в области военной и биологической деятельности», — сказал он, выступая перед государствами-участниками Конвенции о запрещении биологического оружия в Женеве.

26 ноября начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что под контролем Пентагона на Украине проводились или проводятся до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных.

Российская сторона предлагает принять меры по безусловному соблюдению требований Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении.