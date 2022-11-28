Песков отметил, что украинской стороне не нужны площадки для переговоров с Россией

Россия приветствует усилия зарубежных государственных деятелей, которые желают предоставить площадку для урегулирования ситуации вокруг Украины, однако Киеву такие платформы не нужны, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал готовность Ватикана участвовать в урегулировании конфликта.

«Мы знаем, что целый ряд и зарубежных государственных деятелей, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, с украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут», — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.

В октябре украинский президент Владимир Зеленский объявил, что не желает вести диалог с властями России. По его словам, Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.