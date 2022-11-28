Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным «бюрократические торможения» сотрудничества

В ближайшее время президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встретиться с российским государственным лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить «бюрократические торможения» в вопросах экономики. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, который прибыл в Белоруссию.

«Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике — и в Беларуси, и в России, — преодолимы, мы стараемся их преодолевать. Есть определённые торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается… в целом нашего сотрудничества с Россией», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он сообщил, что в ближайшее время встретится с президентом России и обсудит эти вопросы.

Он также подчеркнул, что если снять «мелкие вопросы с поверхности», то страны смогут значительно продвинуться вперёд в плане импортозамещения.

16 ноября российское правительство заявило, что Россия и Белоруссия могут начать беспрепятственно заниматься судоходством во внутренних водах друг друга.

Также Россия и Белоруссия подписали соглашение о выделении Минску кредита в размере 105 млрд российских рублей на импортозамещение.