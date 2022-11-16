Российское правительство заявило, что Россия и Белоруссия могут начать беспрепятственно заниматься судоходством во внутренних водах друг друга.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Суда под флагом государства стороны могут осуществлять судоходство: между портами, расположенными на внутренних водных путях государств одной стороны, и портами, расположенными на внутренних водных путях другой стороны; из портов, расположенных на внутренних водных путях государства другой стороны, в порты третьих стран и в обратном направлении», — говорится в проекте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтрансу провести переговоры с Белоруссией и по достижении договорённости подписать указанное соглашение.

Ранее Россия и Белоруссия подписали соглашение о выделении Минску кредита в размере 105 млрд российских рублей на импортозамещение.