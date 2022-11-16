Россия выделит Белоруссии кредит в размере 105 млрд рублей на импортозамещение

Россия и Белоруссия подписали соглашение о выделении Минску кредита в размере 105 млрд российских рублей на импортозамещение.

Об этом сообщила пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Подписано межправсоглашение о выделении Беларуси кредита на сумму 105 млрд российских рублей на импортозамещающие проекты», — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность к началу финансирования 12 проектов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов выполнять свои обязательства перед Западом в белорусских рублях.

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